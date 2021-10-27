Лавров высказался о применении Украиной турецких боевых беспилотников в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва проверяет информацию об атаках украинских военных на позиции в Донбассе с применением турецкого ударного беспилотника Bayraktar, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как отметил Лавров, сигналы о применении Украиной турецких боевых беспилотников долдны заставить задуматься всех тех, кто «потакает капризным требованиям Украины о ее скорейшем принятии в НАТО», а также тех, кто «вооружает подконтрольный неонацистам киевский режим».

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это первый случай применения купленной у Турции техники. В результате операции беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника.

Позже генштаб ВСУ опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе.