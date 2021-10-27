В Минюсте Польши заявили, что республика должна игнорировать решения суда ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава должна игнорировать решение Европейского суда юстиции о вынесении штрафа на 1 млн евро в день до выполнения вердикта об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский.

«(Не)вердикты Европейского суда юстиции, вмешивающиеся в компетенции польских властей, должны быть проигнорированы. Невыборные и недемократические органы ЕС не будут ставить себя выше польского общества и против его демократической воли блокировать реформы. Возможно, приостановление взносов заставит еврократов задуматься?», - написал он насвоей странице в Twitter

Напомним, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Конституционный суд (КС) Польши за отказ признать верховенство европейского права над польскими законами. Сегодня, 27 октября, Суд Евросоюза обязал Варшаву выплачивать по 1 млн евро каждый день за неисполнение норм законодательства Европейского союза. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал штраф узурпацией и шантажом.