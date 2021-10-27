На съемочной площадке фильма с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны

Алек Болдуин Фото: REUTERS

На съемочной площадке фильма Rust («Ржавчина») с Алеком Болдуином найдены новые боевые патроны, заявили. Об этом сообщили в офисе шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Как сообщили в среду, 27 октября, шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке фильма нашли несколько боевых патронов. «Мы нашли дополнительно на площадке, как мы полагаем, то, что может быть боевыми патронами», - заявил он.

Окружной прокурор Санта-Фе не исключила выдвижения обвинения против актера в инциденте со стрельбой на съемках фильма.

Напомним, 21 октября в ходе съемок фильма Болдуин случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, и скончалась в больницу.

Болдуин сообщил, что шокирован «непреднамеренным убийством» оператора на съемках, а также заявил, что в полной мере сотрудничает со следствием. Позже появилось сообщение о том, что Ханна Рид, ответственная за обращение с оружием во время съемок вестерна, только недавно начала работать в этой профессии.