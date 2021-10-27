В ДНР заявили, что Украина пытается обострить конфликт в Донбассе

В ДНР заявили, что Украина стремится к эскалации конфликта в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украина пытается обострить конфликт в Донбассе, о чем, в частности, свидетельствуют участившиеся обстрелы со стороны киевских военных. Об этом после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке страны рассказала глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова. По ее словам, Киев делает все, чтобы спровоцировать ополченцев на ответные действия.

«Очевидно, действующая украинская власть под руководством Зеленского попросту пытается увести внимание от катастрофической социально-экономической ситуации в данном государстве путем разжигания эскалации в Донбассе. Причем, ради этой цели руководство Украины готово вызывать огонь по своим же военнослужащим», - говорится в ее заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

Наталья Никонорова отметила, что на прошедшем в среду, 27 октября, заседании контактной группы представители Киева «не ответили ни на один из многочисленных и крайне острых вопросов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов сказал, что нынешнее заседание стало одним из самых напряженных и сложных за все время работы формата.

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