КНДР предостерегла США от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КНДР предостерегла Соединенные Штаты от попыток разместить на Корейском полуострове или вокруг него «стратегические ядерные активы», а также призвала Вашингтон отказаться от своей враждебной политики в отношении Пхеньяна и двойных стандартов.

Выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, первый секретарь миссии Северной Кореи при всемирной организации Ким Ин Чхоль заявил, что ежегодно американцы тратят свыше 700 миллиардов долларов на разработку сверхзвукового оружия, высокоточных управляемых вооружений большой дальности, межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, стратегических ядерных бомбардировщиков. По его словам, «все это должно будет использоваться против КНДР в будущей войне».

«Для того чтобы решить ядерный вопрос Корейского полуострова, США должны обязательно отказаться от своей враждебной политики и двойных стандартов в отношении КНДР, навсегда отказаться от проведения наступательных военных учений и внедрения стратегических ядерных активов на Корейском полуострове и вокруг него», - цитирует заявление северокорейского дипломата ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо сказал, что США своим «безрассудным вмешательством» только нагнетают ситуацию и без того непростую ситуацию в Тайваньском проливе.