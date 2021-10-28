Сенатор Пушков назвал наигранной реакцию Польши на штраф ЕС

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя реакцию Варшавы на решение Европейского суда оштрафовать Польшу за невыполнение норм законодательства Евросоюза, назвал негодование поляков по этому поводу наигранным.

«Негодование Польши по поводу решения суда ЕС все же несколько наиграно. ЕС - это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

«В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное», - добавил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 октября суд Евросоюза обязал Польшу каждый день выплачивать по одному миллиону евро штрафа за отказ приостанавливать действие национального законодательства. Согласно этому решению, платить нужно до того момента, пока Варшава не выполнит предыдущий вердикт и не прекратит работу Дисциплинарной палаты польского Верховного суда.

В Минюсте Польши назвали это шантажом и узурпацией, а также заявили, что республика должна игнорировать решения суда ЕС, вмешивающегося во внутренние дела страны.