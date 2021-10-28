Посол Украины в ФРГ выразил недовольство реакцией Берлина на удар дрона Bayraktar в Донбасс

Турецкий беспилотник Bayraktar на параде в Киеве, август 2021 года Фото: REUTERS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с немецким изданием Bild выразил недовольство тем, как официальный Берлин отреагировал на удар турецкого беспилотника Bayraktar по позициям ополчения в Донбассе.

Комментируя слова представителя МИД ФРГ Андреа Зассе о том, что по Минским соглашениям беспилотники в зоне конфликта могут применять только наблюдатели ОБСЕ, украинский посол заявил, что Киев «решительно отвергает» заявление немецкого МИД, поскольку Украина имеет «законное право на самооборону».

Андрей Мельник добавил, что «вместо выражения обеспокоенности» Берлин должен «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинские военные 26 октября впервые использовали купленный у Турции ударный дрон в Донбассе, генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил применение беспилотника Bayraktar в районе проведения так называемой «операции объединенных сил» (ООС) на юго-востоке страны. В результате пострадали несколько гражданских зданий.