Мишустин поручил поддерживать сельхозпроизводителей, чтобы сдержать рост цен на продукты

Мишустин заявил о необходимости поддерживать сельхозпроизводителей, чтобы сдержать рост цен на продукты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские власти должны продолжить работу по поддержке сельхозпроизводителей. Это необходимо, в том числе, и для того, чтобы сдержать рост цен на продукты питания. Такое заявление Мишустин сделал 28 октября на заседании правительства, где обсуждалась работа агропромышленного комплекса и, в частности, предварительные итоги уборки урожая в 2021 году.

«Важно, что агропромышленный комплекс в полном объеме решает задачи продовольственной безопасности. Необходимо продолжить подготовку комплекса мер по поддержке сельхозпроизводителей, в том числе, для того, чтобы сдержать рост цен на продукты», - цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Премьер отметил, что в Координационном центре правительства в начале недели детально рассматривалось в том числе и выделение отрасли дополнительных средств.

«Надо продолжить эту работу», - сказал Михаил Мишустин.

Летом kp.ru писала о том, что цены на продукты резко подскочили, а инфляция в России побила пятилетний рекорд. А недавно производители круп предупредили, что в ноябре цены на гречку и овсянку могут вырасти на 10-20 процентов.