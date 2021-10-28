МИД Франции озабочен применением Украиной турецких беспилотников в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж озабочен информацией о применении Украиной турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

«Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе все более частым применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением генштаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar», - заявил представитель французского внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции заявили, что Париж совместно с Берлином продолжит «свои усилия в рамках "нормандского формата" с целью полного осуществления минских договоренностей», которые в республике назвали единственной согласованной основой для долговременного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. В результате операции беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Это первый случай применения купленной у Турции техники. Позже генштаб ВСУ опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено боевое применение дрона беспилотника турецкого производства.