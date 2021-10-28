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Экономика28 октября 2021 18:47

"Газпром экспорт" получил обращение от Польши по снижению цены на газ

Компания изучает предложение
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
"Газпром экспорт" получил обращение от Польши по снижению цены на газ

"Газпром экспорт" получил обращение от Польши по снижению цены на газ

Фото: REUTERS

«Газпром экспорт» получил обращение от польской стороны о снижении цены на газ по контракту, и сейчас изучает его. Об этом сообщили в компании.

«"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», - приводит ТАСС сообщение компании.

Напомним, ранее польский концерн PGNiG попросила российскую компанию «Газпром» снизить цены на поставки газа. Глава концерна Павел Маевский заявил, что ситуация с ценами на голубое топливо в Европе является веским поводом пересмотреть стоимость газа по контракту с российской компанией.

Как писал сайт kp.ru, ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9 процентов - до 950 долларов за тысячу кубических метров. При этом рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда голубое топливо подорожало до 1937 долларов за тысячу кубометров.