"Газпром экспорт" получил обращение от Польши по снижению цены на газ Фото: REUTERS

«Газпром экспорт» получил обращение от польской стороны о снижении цены на газ по контракту, и сейчас изучает его. Об этом сообщили в компании.

«"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», - приводит ТАСС сообщение компании.

Напомним, ранее польский концерн PGNiG попросила российскую компанию «Газпром» снизить цены на поставки газа. Глава концерна Павел Маевский заявил, что ситуация с ценами на голубое топливо в Европе является веским поводом пересмотреть стоимость газа по контракту с российской компанией.

Как писал сайт kp.ru, ранее цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, снова упали ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. Так, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на торгах подешевел примерно на 9 процентов - до 950 долларов за тысячу кубических метров. При этом рекорд стоимости был установлен 6 октября 2021 года, когда голубое топливо подорожало до 1937 долларов за тысячу кубометров.