ВОЗ сообщила, что более 80 стран не смогут привить от коронавируса 40% населения к концу года

В ВОЗ сообщили, что более 80 стран не смогут привить от коронавируса 40% населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард заявил, что более 80 стран не смогут привить от коронавирусной инфекции 40% населения.

- Скорее всего, этого показателя не достигнут 82 страны. И единственная проблема заключается в отсутствии поставок. Мы знаем, что страны могут достичь этого показателя. Потому что дозы существуют, — сказал он на брифинге.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а также количество жертв COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца. Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения, отметил он.

Напомним, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что система QR-кодов о вакцинации от коронавируса, которая введена в ряде регионов России, должна действовать до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет отметки как минимум 80%.