Гинцбург: Назальная вакцина будет защищать от коронавируса не менее полугода

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Назальная вакцина против коронавируса будет защищать от заболевания COVID-19 как минимум шесть месяцев, и прививаться ею нужно будет не чаще одного раза в полгода. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае (прививаться – прим. ред.), не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее директор Центра им. Гамалеи рассказал, что иммунизация российской вакциной «Спутник V» и ревакцинация назальной вакциной должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом.

К слову, в Санкт-петербургском НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева тоже разрабатывают уникальную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которая в отличие от других аналогичных препаратов будет вводиться интерназально – то есть, в нос. Она будет представлять собой не раствор для инъекций, а спрей. Ее уже протестировали на животных, а в конце 2021 или начале 2022 года могут начаться испытания с участием добровольцев.

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