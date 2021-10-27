Голикова заявила о росте заболеваемости коронавирусом за последние шесть недель

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России последние шесть недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое заявление в среду, 27 октября, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что по итогам прошлой недели рост оказался на 13,6% выше, чем неделю назад.

«В Российской Федерации за последние шесть недель - это 37-42 недели 2021 года - наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По итогам прошедшей 42 недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тыс. населения. Это на 13,6% выше, чем на прошлой неделе», - сказала вице-премьер на совещании с регионами по массовой вакцинации.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также сообщила, что в стране наметилась негативная ситуация с волной распространения COVID-19 и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни для того, чтобы сбить ее.

Напомним, 19 октября вице-премьер предложила ввести в стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Президент России Владимир Путин это предложение поддержал и объявил указанный период нерабочим.