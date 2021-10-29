Госдеп признал, что Россия не виновна в энергетическом кризисе в Европе Фото: REUTERS

Энергетический кризис в Европе не был спровоцирован Россией, считают в Государственном департаменте Соединенных Штатов. На сложившуюся на европейском рынке энергоносителей ситуацию повлияли нескольких факторов, заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе», – сказал он в ходе выступления на площадке Центра стратегических и международных исследований.

В то же время Хохштейн отметил, что Россия не сделала ничего, чтобы смягчить энергетической кризис в Европе.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Госдепа заявил, что Россия должна нарастить поставки газа в Европу, даже если это потребует превышение объемов по уже подписанным контрактам. Как отметил дипломат, Вашингтон видит сегодня в РФ единственного поставщика природного газа в мире, который может серьезно помочь Европе преодолеть энергетический кризис. При этом Хохштейн рекомендовал Германии повлиять на Россию и заставить увеличить поставки газа по существующим газотранспортным системам, в том числе через Украину.

Напомним, депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию начать расследование в отношении «Газпрома». Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.