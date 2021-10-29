Попова: новый штамм коронавируса AY.4.2 пока не отнесен к вариантам, требующим настороженного отношения

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На данный момент новый вариант штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В самом деле это не новый штамм, это вариант штамма дельта. Сегодня он уже определен Всемирной Организацией Здравоохранения как штамм, как вариант, требующий изучения, но пока он не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», назвав это обычной историей развития любого вируса.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 29 октября, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что в России выявлено пять случаев заболевания штаммом коронавируса «дельта» AY4.2.

Напомним, ранее Генетик допустил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 может вытеснить «дельту», отметив, что мутации вирусов являются естественным процессом, при котором наиболее приспособленные к выживанию частицы вытесняют те, что менее приспособленные.