Руководство Росздравнадзора направилось в регионы РФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководство Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения выехало в регионы России для оказания методической помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова и ее заместители направились в регионы по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Они посетят Татарстан, Удмуртию, Владимирскую и Белгородскую области, сообщается на сайте ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова эообщила, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшилась в 13 регионах России. По ее словам, в период с 22 по 29 октября 2021 отрицательная динамика зафиксирована во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Кабардино-Балкарской республике, Алтае, Бурятии, Дагестае, Марий Эл, Северной Осетии и Приморском крае.

Также вице-премьер отметила, что в стране наметилась негативная ситуация с волной распространения COVID-19 и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни для того, чтобы сбить ее.