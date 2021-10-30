В России 30 октября 2021 выявлено 40 251 случай заражения коронавирусом Фото: Павел МАРТИНЧИК

За минувшие сутки в России выявлено 40 251 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, в стране установлен новый максимум заразившихся COVID-19 с начала пандемии.

Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 7 267 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург, в котором инфицировались 3 578 жителей, на третьем Московская область – там суточный прирост составил 2 680 пациентов. Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 8 472 797 человек.

Кроме того, за сутки были зафиксированы 1 160 летальных исходов, за весь период пандемии от COVID-19 скончались 237 380 россиян. В связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции были выписаны 28 909 человек, число выздоровевших от коронавируса выросло до 7 331 424.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили 39 849 случаев заболевания COVID-19.