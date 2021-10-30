Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова Фото: Аца КОШТЭ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным диктора Игоря Кириллова, скончавшегося в субботу, 30 октября. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего, отметив, что Кириллов был настоящим профессионалом.

«Игорь Кириллов был признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», – сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что диктора знали как талантливого, душевно щедрого и очень доброжелательного человека.

Как писал сайт kp.ru, Игорь Кириллов умер в субботу, 30 октября, на 90-м году жизни. Причиной смерти телеведущего стал тромбоз.

Диктор начал телевизионную карьеру в 1957 году с помощника режиссера. Уже через 2,5 месяца он решил попробовать себя в роли телеведущего, когда Центральная студия объявила конкурс дикторов. После победы в конкурсе Кириллова сразу же поставили вести прямой эфир с запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Именно Кириллов сообщил населению СССР о полете Юрия Гагарина в космос в апреле 1961 года. Более 20 лет он был телеведущим программы «Время».