Президенты Турции и США ведут переговоры на саммите G20

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после короткого приветствия вошли переговорную комнату на полях саммита G20 в Риме. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В Турции ожидают, что эта встреча станет важным этапом урегулирования разногласий с Соединенными Штатами, возникших из-за закупки турецкой стороной российских зенитно-ракетных систем С-400. Кроме того, ожидается обсуждение ситуации в Сирии.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США предложили Анкаре купить истребители F-16 после ее исключения из программы производства истребителей F-35. Однако сделку может заблокировать Конгресс США в связи с планами Турции по дополнительной закупке у России зенитно-ракетных систем С-400.

Напомним, Турция может закупить у России истребители Су-35 и Су-57, если Соединенные Штаты откажутся продавать ей истребители F-16. Об этом сообщил глава турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир.