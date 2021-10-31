Умер Алексей Колесник, актер фильмов "Как закалялась сталь" и "Холодное лето пятьдесят третьего…"

Алексей Колесник / Кадр из видео

Ушел из жизни советский и украинский актер Алексей Колесник. Он скончался в субботу, 30 октября, в возрасте 71 года. Об этом сообщают друзья и коллеги Заслуженного артиста Украины в социальных сетях.

О причине смерти Алексея Колесника ничего не сообщается.

Алексей Колесник с 1975 года работал в театрах Украины, в том числе в Киевском театре оперетты. Дебютировал в кино в 1973 году в фильме "Как закалялась сталь". После этого у него было свыше 50 ролей в художественных фильмах и сериалах.

В их числе "Батальоны просят огня", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Возвращение Мухтара", "Война на западном направлении", "Дождь в чужом городе", "Легенда о княгине Ольге", "Холодное лето пятьдесят третьего…" и "Ярослав Мудрый".

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