Байден заявил, что разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на саммите G20

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай «де-факто не явились» на саммит «Большой двадцатки» по климату в Риме, что его разочаровывает.

«Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата», - сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам G20.

Байден заявил, что страны сделали прогресс, однако необходимо сделать больше «Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше. Но это потребует, чтобы мы сосредоточились на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», - заявил глава Белого дома.

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в саммите G20, но только в режиме онлайн. Однако очное участие во встрече лидеров стран «Большой двадцатки» принял министр иностранных дел России Сергей Лавров.