ВМС США направили флагманский корабль в Чёрное море

Флагманский командный корабль Mount Whitney / Фото: шестой флот военно-морских сил США / twitter.com/USNavyEurope

ВМС США направили в Черное море флагманский командный корабль Mount Whitney, об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил шестой флот военно-морских сил США на своей странице в Twitter.

По данным американского флота, Mount Whitney задействуют в "совместных операциях с силами НАТО". В чем они будут заключаться, в ВМС США не объяснили.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября американский ракетный эсминец Porter направился в Черное море. Эскадренный миноносец класса "Арли Берк" оснащен управляемыми ракетными системами. Американцы отметили, что судно направили для "взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО".

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отправку американского ракетного эсминца в Черное море, отметив, что Москва готова обеспечить там безопасность. Министр подчеркнул, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности ситуации в мире.