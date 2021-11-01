Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается непростой

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной. Такое заявление в понедельник, 1 ноября, сделал мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что за последнюю неделю в городе были госпитализированы около 10 тысяч пациентов в тяжелом состоянии.

«В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тысяч человек в тяжелом состоянии», - заявил градоначальники, отметив, что динамика заболеваний «несколько снизилась», однако «все равно ситуация остается сложной».

Напомним, Москва находится на первом месте в стране по количеству заболевших коронавирусом. Всего в городе зарегистрировали 1 824 494 случая заражения COVID-19, из которых 7 103 за последние сутки. Выздоровели 1 599 004 пациента, жертвами инфекции стали 31 438. Согласно последним данным федерального Оперативного штаба, полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 5 006 956 человек, а коллективный иммунитет составляет 62,7 процентов.