Лавров: Украина своими провокациями пытается втянуть Россию в силовые действия

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва наблюдает за попытками украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Россию в силовые действия. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», - сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу «Россия-24».

Лавров указал на «загадочную историю» с беспилотником Bayraktar в Донбассе. Как отметил российский министр, командующий вооруженными силами Украины сообщает, что это вооружение было применено, а глава Минобороны сказал, что ничего подобного не происходило.

«Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгоднее: показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в нормандском формате», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что «встреча ради встречи» России не нужна.

Напомним, ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это стало первым случаем применения купленной у Турции техники. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что применение Bayraktar не говорит о наступлении со стороны ВСУ, а является ответом на действия противника.