Зеленский: применение Украиной беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение Киевом турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ, а является ответом на действия противника.

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», - заявил украинский лидер.

Зеленский заявил, что беспилотники и другое оружие нужно на Украине «именно для защиты». По его словам, «когда украинская армия чувствует» необходимость «защищать свою землю, она так и делает».

Напомним, ранее генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. В результате операции была уничтожена пушку противника. Это первый случай применения купленной у Турции техники. Позже генштаб ВСУ опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено боевое применение дрона беспилотника турецкого производства.

В МИД Франции выразили озабоченность применением Киевом турецких беспилотников в Донбассе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сигналы о применении Украиной турецких боевых беспилотников должны заставить задуматься всех тех, кто «потакает капризным требованиям Украины о ее скорейшем принятии в НАТО».