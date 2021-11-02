Кехман сообщил, что все артисты «вдохновлены» после ухода руководства МХАТа

Владимир Кехман Фото: Влад КОМЯКОВ

Новый директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что все артисты «вдохновлены» после ухода предыдущего руководства театра.

- Все артисты вдохновлены. Никаких конфликтов больше нет, никого разделения больше нет, никаких изгоев больше нет. Мы сегодня встречались с режиссерами театра. Я сказал, чтобы у них больше не было никаких любимчиков и нелюбимчиков. Я очень надеюсь, что мы до конца сможем отработать репертуар именно театральный, — цитируют Кехмана «Известия».

Ранее художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уволился из театра. Он написал заявление по собственному желанию. В своем посте он сообщал, что уволиться ему предложил директор Владимир Кехман. Бояков отмечает, что новый директор озвучил ему и причину такого решения: "мое отношение к Дорониной", - написал Эдуард Владиславович.

Татьяны Доронина сохранила должность президента театра. А в конце октября этого года должность гендиректора МХАТ им. М. Горького занял Владимир Кехман.

ПО ТЕМЕ

Эдуард Бояков уволился из МХАТ им.Горького из-за конфликта с Татьяной Дорониной

Новый директор МХАТа Владимир Кехман сорвал портрет Боякова в здании театра (подробности)