Министр обороны Украины подал заявление об отставке

Андрей Таран. Фото: Минобороны Украины

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом сообщило интернет-издание "НВ" со ссылкой на представителя властей.

- Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную раду заявление об отставке, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, — говорится в сообщении издания.

Ранее заявление об отставке написал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Фракция действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" в парламенте поддержала его выдвижение на главы Минобороны страны.

В июле 2021 года глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Он возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году. Аваков являлся последним из двух министров предыдущего правительства Украины, который остался в кабините министров при новой власти после переворота. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте прошлого года он также сохранил должность в министерстве.