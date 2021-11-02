Вильфанд сообщил, что штиль и антициклон стали причиной затяжного тумана в Москве

В Гидрометцентре сообщили, что штиль и антициклон стали причиной затяжного тумана в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что отсутствие ветра и антициклон стали причиной затяжного тумана в Москве.

- Причина в антициклоне, который способствует возникновению тумана, штилевая погода, нет ветра, поэтому антициклон очень медленно отступает и давление быстро не падает, — цитирует специалиста «Интерфакс».

Вильфанд добавил, что плотность тумана значительно уменьшилась, в городе он сохраняется лишь местами.

Ранее пресс-служба московского главка МЧС сообщила, что туман в столице России сохранится до полуночи. Ведомство порекомендовало автолюбителям снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Пешеходам посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

До этого климатолог Александр Шувалов рассказал о том, что стало причиной затяжного тумана в Москве. По его словам, эта разновидность тумана называется радиационной. Она возникает когда, приземный слой сильно выхолаживается (остывает — прим.ред.) при сильном инфракрасном излучении.