Умер Дмитрий Гуменецкий, звезда сериала «Бригада». Фото: кадр из фильма

В возрасте 49 лет умер Дмитрий Гуменецкий, снявшийся в сериале «Бригада». Бывший майор спецназа скончался в Москве.

По информации Telegram-канала «112», причиной смерти стала онкология. Последние дни актер провел в хосписе.

Дмитрий Гуменецкий был профессиональным военным и принимал участие в боевых действиях. Наиболее известен по роли начальника охраны протагониста сериала «Бригада» Саши Белого.

В 2016 году Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор Дмитрию Гуменецкому за то, что в своем гараже и машине он хранил почти 300 килограммов концентрата для приготовления «синтетики». Его бы хватило, чтобы изготовить около 7 тонн наркотиков для продажи на улицах. Канал поставки был отлажен - наркотики шли из подпольных лабораторий в Юго-Восточной Азии.

Актер вышел из тюрьмы 1 апреля 2021 года. Освободили Гуменецкого условно-досрочно по состоянию здоровья.

Ранее ушел из жизни советский и украинский актер Алексей Колесник. Он скончался в субботу, 30 октября, в возрасте 71 года. О причине смерти Алексея Колесника ничего не сообщалось. Алексей Колесник с 1975 года работал в театрах Украины, в том числе в Киевском театре оперетты. Дебютировал в кино в 1973 году в фильме "Как закалялась сталь". После этого у него было свыше 50 ролей в художественных фильмах и сериалах.