Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней в России

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Никаких решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 3 ноября.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности продлить длинные выходные после 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Путин поручил расширить объемы тестирования, тем самым разорвав цепочку распространения вируса.

Напомним, глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни улучшили ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Он также назвал это эффективной мерой, которая дала регионам второе дыхание.