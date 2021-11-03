Джонсон заявил, что уважает решение Путина не приезжать в Глазго на саммит по климату

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон относится с уважением к решению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать в Глазко на конференцию ООН об изменении климата. Соответствующее заявление британский политик сделал на пресс-конференции.

"Си Цзиньпин не хотел приезжать из-за пандемии. Я уважаю это. Такая же ситуация и с Владимиром Путиным", - отметил Джонсон.

Напомним, конференция ООН об изменении климата проходит с 1 по 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго. Вопросы, которые будут обсуждаться в мероприятии, входят в число важнейших приоритетов политики России, и страна будет на нем представлена, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин не смог выступить перед участниками саммита, так как такая возможность не технически не предусмотрена. В связи с этим российский лидер записал видеообращение к участникам сессии по управлению лесным хозяйством и землепользованием.