Один из двух черных ящиков потерпевшего крушения самолет Ан-12 нашли.Фото: Spotting YKT/russianplanes.net

Один из двух черных грузового самолёта Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском нашли.

Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, техническое состояние найденного самописца хорошее. «При проведении поисковых работ найден первый бортовой самописец», - приводит издание слова собеседника.

Напомним, грузовой самолет рухнул при заходе на посадку в среду, 3 ноября. Сообщалось о горении лайнера в двух частях фюзеляжа, а также вокруг горела трава на территории 300 кв.м. На месте работало 46 человек и 17 единиц техники.

Как писал сайт kp.ru, разбившийся под Иркутском Ан-12 принадлежит авиакомпании «Гродно». Сообщается, что в результате крушения погибли все пассажиры и пилоты. По предварительным данным, на борту грузового самолёта находилось семь человек - граждане Белоруссии, России и Украины.

Предположительной причиной крушения воздушного судна назвали ошибку пилотирования и техническую неисправность.