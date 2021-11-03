Захарова назвала неприемлемыми попытки США разместить вооружение в соседних с Афганистаном странах Фото: REUTERS

Попытки Соединенных Штатов разместить в соседних с Афганистаном странах военную инфраструктуру являются неприемлемыми и дестабилизирующими обстановку в регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Неприемлемы для нас попытки США разместить на территории соседних с Афганистаном стран свою военную инфраструктуру, а также обслуживающий их афганский персонал», – сказала дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, после прихода движения «Талибан»* к власти в Афганистане ситуация в стране кардинально не поменялась. Это подтверждают теракты в афганских городах, организованные группировкой ИГ*, добавила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия призвала соседние с Афганистаном страны не допустить появления на своей территории сил Соединенных Штатов и НАТО. Соответствующее обращение прозвучало от главы МИД РФ Сергея Лаврова во время встречи министров государств-соседей Афганистана.

Между тем специнспектор США по восстановлению Афганистана Джон Сопко заявил, что Государственный департамент и Министерство обороны скрывают информацию, необходимую для понимания всей глубины краха, случившегося в республике после хаотичного вывода американских войск.

*Запрещенные в России террористические организации