Россия призвала соседей Афганистана не допустить присутствия у себя сил НАТО Фото: REUTERS

Россия призвала соседние с Афганистаном страны не допустить появления на своей территории сил Соединенных Штатов и НАТО. Соответствующее обращение прозвучало от главы МИД РФ Сергея Лаврова во время встречи министров государств-соседей Афганистана.

«Призываем страны-соседи Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли», – сказал министр иностранных дел России.

Ранее глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос о размещении военных Соединенных Штатов для борьбы с терроризмом даже не обсуждается. Президент Киргизии Садыр Жапаров также говорил, что республика

не собирается предоставлять свою территорию для размещения военной базы США.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров призвал движение «Талибан»* не превращать Афганистан в плацдарм для действий против соседей, поскольку этим нестабильным положением могут воспользоваться другие террористические группировки.

*Запрещенная в России террористическая организация