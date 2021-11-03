Росздравнадзор попросил сообщать о медиках-антипрививочниках в СК и прокуратуру

Все специалисты утверждают, что вакцинация необходима Фото: Мария ЛЕНЦ

Росздравнадзор попросил сообщать в Следственный комитет (СК) и прокуратуру об антипрививочниках, особенное внимание при этом следует обращать на противников вакцинации против коронавируса среди медицинских сотрудников, сообщает на своем сайте издание «Медвестник».

Письмо с таким предложением ведомство направило в территориальные органы. В нем предлагается выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции» и передавать информацию о них в прокуратуру и «следственные органы субъекта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который с первых дней пандемии находится на переднем фланге борьбы с «ковидом», в эфире радио «Комсомольская правда» раскритиковал антипрививочников. В частности, он назвал спекуляциями их утверждения о том, что из-за вакцинации якобы можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные «тезисы» противоречат банальной логике.

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