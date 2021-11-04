Мощная магнитная буря ожидается 4 ноября

Мощность магнитной бури может составить до семи баллов Фото: Shutterstock

Сильная магнитная буря обрушится на Землю 4 ноября 2021 года. Ее пик приходится на первую половину дня, предупредил россиян ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Мощность магнитных волн в этот день может составить до семи баллов, что квалифицируется как сильная магнитная буря уровня G3. Это следует из изображения, опубликованного синоптиком.

"Внимание! Малые магнитные бури! Берегите себя", - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время мощных магнитных бурь возможны колебания напряжения в энергетических системах. Кроме того, могут фиксироваться ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ радиосвязи.

Напомним, сильнейшую в 2021 году магнитную бурю, которая охватила Землю в конце октября, вызвали 14 солнечных вспышек, случившихся 28 октября 2021 года, в череде которых была особенно сильная – максимального класса Х. Ее фото обнародовало NASA. Снимок был сделан с борта космической солнечной обсерватории.