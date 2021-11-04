Накрывшая Землю 4 ноября 2021 магнитная буря стала одной из сильнейших за несколько лет

Ноябрьская магнитная буря вошла в пятерку сильнейших за четыре года Фото: REUTERS

Магнитная буря, накрывшая Землю 4 ноября 2021 года, вошла в пятерку сильнейших за четыре года, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Мощность магнитных волн достигла семи баллов, что квалифицируется как сильная магнитная буря уровня G3.

"До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, а именно, 12 мая в текущем году, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года, - уточнили специалисты. - Более крупных событий за это время не происходило".

По прогнозу экспертов, магнитная буря должна завершиться до 15 часов по московскому времени. В лаборатории уточнили, что нестабильность магнитного поля Земли сохранится еще 2-3 дня.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время мощных магнитных бурь возможны колебания напряжения в энергетических системах и ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.

О влиянии магнитных бурь на людей единого мнения нет. Одни исследования убеждают, что во время бури заболеваемость подскакивает вдвое. Другие вообще не видят эффекта. Так, российские и американские ученые пришли к выводу, что бури вредят зимой, но почти безобидны летом. Предположили: зимой хуже вырабатывается гормон мелатонин, сильный антиоксидант. Организм слабеет, тут-то его магнитные бури и подкашивают.