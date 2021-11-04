ВОЗ прогнозирует еще полмиллиона смертей от коронавируса в Европе к февралю 2022

Смертность от коронавируса продолжает расти Фото: REUTERS

Еще полмиллиона человек может скончаться в Европе от коронавируса к февралю 2022 года, прогнозирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным на 4 ноября, в Европе с начала пандемии зафиксировали свыше 65 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 1,3 миллиона смертей. В мире за этот же период заболели более 248 млн человек, умерли – свыше 5 миллионов. Это следует из данных Университета Джона Хопкинса.

Как ранее писал сайт kp.ru, рекордную смертность среди больных коронавирусной инфекцией в России фиксируют уже третий день подряд. За прошедшие сутки медики зарегистрировали 1195 летальных случаев. Таким образом, жертвами коронавируса в России стали 243 255 человек.

Напомним, по данным ВОЗ за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в мире по сравнению с предыдущей неделей выросла на 3%, а смертность – на восемь процентов. С 25 по 31 октября в общей сложности заразились коронавирусом более трех миллионов человек, свыше 50 тысяч больных умерли из-за последствий COVID-19.