Донорам плазмы с антителами к коронавирусу вдвое увеличили выплаты в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Москвы увеличили в два раза выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время визита в пункт заготовки плазмы в филиале городской клинической больницы № 1 имени Пирогова.

«Приняли решение, что с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей», – сказал глава Москвы.

Собянин выразил надежду, что увеличение выплат подстегнет москвичей чаще посещать пункты заготовки плазмы.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 мэр столицы выделил 700 миллионов рублей на заготовку плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что столичные специалисты заготовили 18 тонн плазмы с антителами для лечения пациентов с COVID-19.