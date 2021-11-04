Захарова иронично высказалась о запрете Максима Галкина на Украине Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Украины внести российского юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Дипломат пошутила, что опасность для республики начали представлять уже и юмористы.

«Национальная безопасность Украины в опасности – ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, Министерство культуры Украины обнародовало обновленный список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности страны, в котором появился юморист Максим Галкин.

Напомним, шутки юмориста украинские чиновники направляли на экспертизу в комиссию по защите общественной морали еще в 2018 году, заподозрив в них политическую провокацию.

Накануне украинский Минкульт внес в черный список российских деятелей культуры еще 30 человек.