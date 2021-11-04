ВОЗ призвала россиян сократить контакты в нерабочие дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всемирная организация здравоохранения призывает жителей России сократить контакты в нерабочие дни, введенные в связи с ростом заболевания коронавирусом, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Как отметила представитель организации в беседе с ТАСС, призыв касается в том числе и личных контактов с близкими людьми. Вуйнович посоветовала россиянам строго соблюдать правила эпидемиологической безопасности – носить маски, правильно мыть руки и проветривать помещения.

Она предупредила, что перенесшие коронавирус, становятся уязвимыми для других респираторных болезней. Ограничить распространение COVID-19 поможет вакцинация, добавила Вуйнович.

Напомним, в конце октября 2021 президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.