Голикова заявила, что сроки окончания пандемии зависят от вакцинации

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции зависят от вакцинации населения и борьбы с фальсификацией COVID-сертификатов.

- Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России, — заявила политик.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 48%. Полный цикл вакцинации был производен более 57 миллионов раз. Первый компонент получили более 60 миллионов человек.

За минувшие сутки в России было выявлено 40 735 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 8 714 595 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболели 6407 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3363 случаями заражения. Тройку замыкает Московская область — 2835 случаев. Также за сутки зафиксировано 1 192 летальных исхода. Из больницы выписали 28 605 пациентов.