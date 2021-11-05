Полицейские застрелили в Мадриде мужчину, угрожавшего прохожим ножом Фото: REUTERS

В Мадриде сотрудники Национальной полиции застрелили мужчину, который угрожал прохожим ножом.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, рядом в медицинским центром в столичном районе Вильяверде. Злоумышленник угрожал людям большим кухонным ножом, после чего набросился на полицейского, поранив ему руку. Полицейские выстрелили ему в ногу, однако мужчина продолжил свои угрозы. В итоге его застрелили, передает радиостанция COPE.

Известно, что убитому было 35 лет. Он приехал из Африки и был бездомным.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 сотрудники правоохранительных органов Израиля на посту у ворот Старого города Иерусалима застрелили напавшую на них с ножом палестинку.

Ранее полицейские застрелили в Калифорнии вооруженного афроамериканца, который пришел на пляж с оружием в руках.