Россия потребовала от США компенсации за захваченную дипсобственность

В 2017 году власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Россия потребовала от США компенсации за незаконно отобранную дипломатическую собственность, счет на сотни тысяч долларов. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире международного спутникового телеканала RTVI.

Он сообщил, что сейчас проходят российско-американские «консультации по двухсторонним раздражителям», на которых обсуждаются роблемы в отношениях между нашими странами, в том числе и вопросы консульского обеспечения.

«Мы самым настоятельным образом на всех уровнях требуем безусловного возврата и, разумеется, компенсации тех потерь, которые мы понесли», - сказал российский дипломат, уточнив, что речь идет о конфискации шести объектов.

Сергей Кошелев отметил, что представители России на сегодняшний день не имеют к ним доступа, поэтому невозможно сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации в зданиях и оставленные там материальные ценности.

«Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», - добавил он.