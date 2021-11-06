Доктор Павлова рассказала, на чем обычно «подрываются» люди, вставшие на путь ЗОЖ

Орехи очень полезны, доктор советует есть их на завтрак, но не увлекаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач-эндокринолог и научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова дала несколько полезных советов для тех, кто хочет сохранить хорошую физическую форму и красивую фигуру, а также рассказала, на чем обычно «подрываются» люди, недавно вставшие на путь ЗОЖ.

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Самую ожидаемую книгу этого года написали известный эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова и журналист «Комсомольской правды» Олеся Носова (подробности).