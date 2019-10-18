Члены наркокартеля отбили сына "Коротышки" у мексиканских силовиков

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-18T08:37:27+03:00

Судя по кадрам с места ЧП, есть жертвы Фото: REUTERS

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Настоящее сражение развернулось на улицах мексиканского города Куриакан. Здесь силовики проводили операцию по задержанию сына наркобарона "Коротышки" Овидио Гусмана Лопеса.

Взять члена картеля "Синалоа" под стражу удалось лишь в результате затяжных уличных боев с участием бронетехники. В попытке отбить его у правоохранителей боевики взяли заложников, перекрыли кварталы и окружили здание, в котором держали Лопеса. Судя по кадрам с места происшествия, в ходе столкновений погибли люди.

Задержание проводилось в городе КулиаканФото: REUTERS

“Было принято решение отступить из дома без Гусмана, чтобы попытаться избежать большего насилия в этом районе, сохранить жизни наших сотрудников и восстановить спокойствие в городе”, - цитирует Reuters министра общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо.

Агентство уточняет, что операция по задержанию сына наркобарона началась еще в четверг, 17 октября. США обвиняют Гусмана в незаконном обороте наркотиков, также предполагается, что он, еще будучи подростком, был вовлечен в торговлю людьми.

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу КоротышкаФото: REUTERS

Что касается отца Лопеса - 62-летнего Хоакина Гусмана по прозвищу "Коротышка", то этим летом самого опасного наркобарона в мире приговорили к пожизненному заключению. Сайт kp.ru писал, что он он также получил дополнительно 30 лет тюрьмы и штраф в размере 12,6 млрд долларов.

В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки.Боевики из наркокартеля Синалоа попытались отбить Овидио Гусмана Лопесу у спецслужб и даже взяли заложников

ИСТОЧНИК KP.RU