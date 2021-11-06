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Здоровье6 ноября 2021 12:22

В США женщину обвинили в терроризме за кашель на офицера полиции

Женщина попалась на нарушении ПДД и начала кашлять на офицера, заявляя, что больна ковидом
Мария ПАВЛОВА
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Американке грозит 10 лет тюрьмы за то, что кашляла на полицейского.

Американке грозит 10 лет тюрьмы за то, что кашляла на полицейского.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28-летнюю жительницу американского штата Нью-Джерси обвиняют в терроризме. Женщину могут лишить свободы на десять лет и оштрафовать на 150 тысяч долларов. Ее преступление состоит в том, что она кашляла в сторону офицера полиции, заявляя, что больна COVID-19.

Американка попалась на нарушении правил дорожного движения еще в начале пандемии. Женщину арестовали. Когда она была под стражей, она демонстративно кашляла на офицера полиции, утверждая, что больна ковидом и теперь полицейский тоже заражен.

Как пишет издание The Hill, полиция не смогла предоставить видеодоказательства инцидента.

О том, что намеренное инфицирование коронавирусом офицеров полиции приравнивается к террористической угрозе, еще в начале пандемии объявила генпрокуратура штата Нью-Джерси. Известно еще как минимум о шести подобных обвинениях, выдвинутых против американцев. Была ли женщина, кашлявшая на офицера, действительно заражена COVID-19, не сообщается.

Ранее СМИ рассказывали о похожей ситуации в Австралии, когда женщина, задержанная за превышение скорости, кашляла на полицейских, заявляя, что больна ковидом.

На kp.ru рассказывалось о смерти москвички, которая намеренно заразила всю свою семью ковидом, надеясь, что болезнь пройдет в легкой форме.