Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал — Европа снова остановили Фото: REUTERS

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию снова остановлена. По информации немецкого газотранспортного оператора Gascade, начался реверс.

Как сообщается, поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени, после чего начался реверс газа по газопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. На данный момент он составляет около 139,5 тысяч кубометров в час.

Напомним, прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию, была прекращена в минувшую субботу, 30 октября. Как писал сайт kp.ru, «Газпром», комментируя, как совершаются поставки российского газа в Европу после остановки прокачки топлива по трубопроводу «Ямал-Европа», заявил, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.

Газопровод «Ямал-Европа» имеет протяженностью свыше 2 тысяч километров и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.