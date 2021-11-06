Мурашко сообщил, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло в 4-5 раз

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область сообщил о росте числе числа вакцинирующихся граждан в четыре-пять раз.

- Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4, в 5 раз, — сообщил он.

Министр призвал переболевших пройти глубокую диспансеризацию, так как после болезни могут возникнуть проблемы с сердцем.

До этого Михаил Мурашко сообщил, что поставки дополнительных объемов однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» начнутся со следующей недели.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 41 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 880. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 3 138. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 3 085 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1 188 летальных исходов, а полностью выздоровели 29 201 человек.