Шойгу назвал присутствие кораблей США в Черном море проверкой защиты юга России

Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Зашедшие в Черное море американские военные корабли – это проверка системы защиты черноморского побережья и всего юга России, заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - констатировал глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что российские военные полностью осознают, что на борту кораблей высокоточное оружие большой дальности.

"Естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации", - уточнил Шойгу.

Напомним, в минувший понедельник, 1 ноября, в Черное море направился флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney. Судно также направилось для проведения операций с союзниками по Североатлантическому альянсу. В конце октября в Черное море направился американский ракетный эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами.

Как писал сайт kp.ru, США следует воздержаться от попыток вхождения военных кораблей в территориальные воды России рядом с Крымом, так как это "абсолютно небезопасно", заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.